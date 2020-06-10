د.مهدي دخل الله :الفنان والدراما أعطيا الصورة الحقيقية لسورية إلى العالم

ميسون شباني

تحت شعار (الفنانون فصيل مبدع وملتزم بقضايا المجتمع ويساهم في بناء الوطن والإنسان) انعقد المؤتمر الانتخابي الأول لنقابة الفنانين في ظل أحكام القانون رقم ٤٠ لعام ٢٠١٩.

بدأ المؤتمر جدول أعماله بحضور د.مهدي دخل الله رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام المركزي و أمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد حسام الدين السمان و أ.نزيه خوري ممثل وزارة الثقافة والفنان عضو مجلس الشعب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات توفيق اسكندر والفنان عضو مجلس الشعب زهير رمضان المرشح لعضوية مجلس نقابة الفنانين .

وأكد د. مهدي دخل الله على أهمية الدور الذي يلعبه الفن والفنان في المجتمع وأن الدراما عكست الصورة الحقيقية لسورية إلى العالم .مشيراً إلى أن الدراما هي العامل لإحداث التغيير في المجتمع كونها تعبر عن القلق وتطرح المجتمع البديل بدليل أن القلق الإيجابي يدعو إلى التغيير والنقد البناء في المجتمعات

وانتقد دخل الله خيانة بعض الفنانين لبلدهم من أجل حفنة من الدولارات فهم أساؤوا له بأضعاف مضاعفة ولكن هذا لا يعني قبول اعتذارهم إذا اعتذروا ,فالوطن للجميع.

وبدأت العملية الانتخابية والاقتراع السري لانتخاب ١١ عضواً لمجلس نقابة الفنانين بعد إخراج كل من ليس له علاقة بالانتخابات

وكانت انسحبت في وقت سابق الفنانة رباب كنعان ومن بعدها الفنانة سحر فوزي والمايسترو حسام الدين بريمو والفنان مأمون الفرخ بسبب الوفاة …

ومازلنا بانتظار صدور نتائج العملية الانتخابية .

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