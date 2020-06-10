تنفيذ مشروع تنقية وتهوية لمعمل تبغ اللاذقية

اللاذقية – سراب علي

نفذت دائرة الشؤون الفنية في قسم الإنتاج بفرع المنطقة الساحلية للمؤسسة العامة للتبغ في اللاذقية مشروع تهوية وسحب في معمل التحضير الجديد للتبغ في اللاذقية، وبيّن المهندس فكرت بركات- مدير فرع المنطقة الساحلية للمؤسسة العامة للتبغ في اللاذقية لـ(تشرين ) أن الغاية من المشروع هي تحسين بيئة العمل للعمال، حيث إن ظروف عمل العمال صعبة وخصوصاً تأثير الجو المملوء بالغبار داخل المعمل على صحة العمال التنفسية، وكذلك تقليل أعطال الآلات الناجمة عن الغبار و تحسين حالتها الفنية بما يخدم العمل.

وأشار بركات إلى قيام الطاقم الفني في المؤسسة باستبدال المراوح الصغيرة القديمة بمراوح أخرى تمت الاستعانة بها من مواقع في المؤسسة غير مستخدمة، حيث تم تغيير النظام الكهربائي من قبل الفنيين وبذلك تمت إعادة معايرة و تثبيت (دكتات) السحب و الدفع سحب الهواء من الجو الخارجي و دفعه للمعمل و شفط الهواء من (دكتات) تهوية إلى الجو الخارجي.

وأضاف بركات:إن إعادة تأهيل وحدات السحب والتهوية انعكست إيجابياً على تحسين جو العمل و أداء العمال الذين يعملون بشكل ورديات، منوهاً بأنه لم يتم استخدام تجهيزات جديدة ولم يتم الاستعانة بأيد عاملة خارجية.

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