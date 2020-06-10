نيجيريا تؤكد التزامها بصفقة “أوبك+”

تعتزم نيجيريا خفض إنتاجها النفطي في الربع الثالث بأكثر مما هو منصوص في صفقة “أوبك+” للتعويض عن الزيادة التي حدثت في أيار الماضي، حينها بلغ إنتاجها فوق الحد المسموح بموجب الصفقة.

وجاء ذلك حسبما نقلته وكالة “بلومبرغ” عن المدير العام لشركة البترول الوطنية النيجيرية ميلي كولو كياري.

ووفقاً للمسؤول فإن نيجيريا، العضو في “أوبك”، ستقلص إنتاجها في الأشهر الثلاثة القادمة من دون المستوى المذكور في اتفاق “أوبك+” بمقدار 45 مليون برميل يومياً، بعدما زاد إنتاجها فوق المستوى المطلوب في أيار الماضي بواقع 100 ألف برميل يومياً.

وأضاف المسؤول: إن نيجيريا من خلال هذه الخطوة تريد الالتزام بشكل كامل باتفاق “أوبك+”، حيث تنص الصفقة على قيام الدول المشاركة بخفض الإنتاج في أيار وحزيران 2020 بواقع 9.7 مليون برميل يومياً.

وكانت دول مجموعة “أوبك+” قد قررت السبت الماضي تمديد خفض الإنتاج الحالي 9.7 مليون برميل يومياً مدة شهر آخر حتى نهاية تموز 2020 لدعم أسواق النفط، التي تعاني من جائحة كورونا.

طباعة