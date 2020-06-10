احتياطات وقائية من الحرائق في تلبيسة

أنهى مجلس مدينة تلبيسة بمحافظة حمص فتح الأطواق النارية وتأهيل الطرق الزراعية للوقاية من الحرائق التي أدت لتضرر مساحات واسعة مزروعة بالقمح والشعير.

وذكر أحمد رحال رئيس مجلس المدينة أنه منعاً لحدوث الحرائق وامتدادها نحو الحقول الزراعية ولا سيما أن المساحات المزروعة حالياً بمحصول القمح وصلت لمرحلة الحصاد أنهى مجلس المدينة فتح الأطواق النارية وتأهيل الطرق الزراعية لتسهيل وصول آليات الإطفاء لأي مكان بالسرعة القصوى في حال نشوب أي حريق.

ولفت رحال إلى الجاهزية الكاملة للتعامل مع الحرائق التي تنشب في الأراضي الزراعية، مبيناً أنه تم إخماد خمسة حرائق خلال الأيام الماضية قبل امتدادها إلى الحقول الزراعية.

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