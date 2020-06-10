مقاولو السويداء : التأخر بصرف الكشوف ألحق بنا خسائر مالية

السويداء - طلال الكفيري

يعاني مقاولو السويداء من التأخر بصرف الكشوف المالية وخاصة للمشروعات الممولة من لجنة إعادة الإعمار، علماً ووفق عدد كبير من المقاولين أن معظمهم لم يحصل على مستحقاته المالية منذ أكثر من عام، الأمر الذي ألحق بهم خسائر مالية فادحة، إضافة إلى خلق أزمة تمويل عندهم، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى التأخر بإنجاز المشروعات المتعاقد عليها.

وأضاف المقاولون: إن لجنة إعادة الإعمار، ولاسيما فيما يخص المشروعات المتعاقد عليها مع القطاع العام والتي تعرضت للتخريب والدمار على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة، لم تقم بمنحهم سوى ١٠% من قيمة التعويضات، علماً أن المقاولين ليسوا مسؤولين عن هذه الأضرار، مطالبين بضرورة النظر بمشكلاتهم والعمل على معالجتها.

من جانبه قال رئيس فرع نقابة مقاولي السويداء- عامر حمزة : هناك ظلم حقيقي لحق بالمقاولين جراء ما ذكر سابقاً ونحن كنقابة تقدمنا بكتاب إلى رئاسة مجلس الوزراء عن طريق النقابة المركزية شارحين معاناتنا وآملين بإيجاد حل لها.

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