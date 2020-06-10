أول مسبار عربي لدراسة المريخ قريباً

تستعد وكالة الإمارات للفضاء لإطلاق “مسبار الأمل” الذي سيصبح أول مسبار ترسله وكالة فضائية عربية لدراسة كوكب المريخ ومناخه.

وتتولى وكالة الإمارات للفضاء عملية تمويل مشروع المسبار وإطلاقه، بينمايشرف مركز محمد بن راشد للفضاء على عمليات تصميمه وإرساله إلى الفضاء.

وطور “مسبار الأمل” ليساعد في تقديم دراسة شاملة عن مناخ كوكب المريخ وطبقات غلافه الجوي، وخلال مهمته التي ستستغرق سنة مريخية كاملة سيساهم في تقديم إجابات عن أسئلة تتعلق بجو المريخ وأسباب فقدان غازي الهيدروجين والأوكسجين في غلافه الجوي.

وتبعاً للمعلومات المتوافرة فإن إطلاق هذا المسبار من المفترض أن يجري في 15 حزيران القادم، إذ تستغرق رحلته عدة أشهر، ليدخل مداره حول كوكب المريخ عام 2021، وسيتزامن هذا التاريخ مع احتفالات دولة الإمارات باليوبيل الخمسين ليومها الوطني.

وحول هذا الإنجاز قال مدير مشروع المسبار عمران شرف: إن الأمر يستحق المخاطرة بالنسبة لدولة الإمارات، ويمثل تحدياً كبيراً، خصوصاً أن نحو نصف البعثات نحو الكوكب الأحمر تنتهي بالفشل.

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