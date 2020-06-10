المجلس المركزي لرياضتنا..

خالد الشويكي

تجري الاستعدادات هذه الأيام في الاتحاد الرياضي العام لعقد اجتماع المجلس المركزي وهذا الاجتماع سيكون الأول في الدورة الانتخابية العاشرة بعد تسلم القيادة الرياضية الجديدة.

ولاشك في أن الاجتماع المذكور سيبحث جميع الأمور التي عاشتها رياضتنا خلال الأزمة التي مرت على سورية منذ نحو العشر سنوات وأيضاً خلال الأشهر الثلاثة الماضية من عمر الاتحاد والتي عاشها الاتحاد الرياضي كما جميع مفاصل العمل في سورية, حيث توقف النشاط الرياضي لفترة لا تقل عن الشهرين قبل أن يعود تدريجياً بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذها الفريق الحكومي للوقاية من فيروس كورونا المستجد الذي أتعب العالم وما زال بعدد الإصابات والوفيات.

ونحن نتحدث عن الاجتماع المركزي والذي سيشكل أهمية كبيرة للكوادر الرياضية لكونه الأول للقيادة الرياضية الجديدة, نأمل أن يتم اتخاذ قرارات تخص تقويم عمل الاتحادات والمؤسسات الرياضية التي وصلها العديد من الأشخاص الذين لا يمكن أن يفيدوا الرياضة بشيء سوى المكاسب الشخصية التي يسعون لها هم أنفسهم لأن مصالحهم فوق كل المصالح.

ومن هذا المنطلق نجد أن يعمل المجلس المركزي على المطالبة بتشكيل لجان خاصة للدخول إلى عمق رياضتنا من أجل الوقوف على ما يجري في المؤسسات الرياضية ومعرفة كل ما يتعلق بواقع العمل مع ضرورة أن يتم وضع بند المطالبة بمحاسبة المقصرين في العمل الرياضي مهما كانت مواقع عملهم.

كما ينبغي أن يتم التفكير بضرورة تشكيل( لجنة للتحكيم الرياضي ) تكون بمثابة (محكمة رياضية) يمكنها أن تقوم ببحث ومناقشة جميع الشكاوى التي تصلها وتقوم أيضاً بحل جميع الخلافات الفنية والتنظيمية الناشئة بين المؤسسات والكوادر المنتسبة للمنظمة, ضمن مجال المؤسسات الرياضية حسب التسلسليات, وأن تفرض العقوبات التي تجد أنها ضرورية بحق المسيئين ويجب أن تعد القرارات الصادرة عن لجنة التحكيم الرياضي قطعية.

ونحن على ثقة تامة بأن هذا الاجتماع لن يكون مجرد اجتماع عادي وانتهى الأمر, فنحن على ثقة بأن أعضاء المجلس سيكونون عند حسن ظن الكوادر الرياضية التي تنتظرهم لترى جديدهم وعملهم وأيضاً تنظر إليهم على أنهم مجموعة شابة و قناعتهم كبيرة بأن المستقبل الرياضي سيشهد تطوراً ملحوظاً من خلالهم في حال وضعوا جل اهتمامهم في أن تكون الرياضة السورية في المقدمة وأن تعود لألقها وتألقها.

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