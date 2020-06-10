(دهانات أميّة) تتدخل إيجابياً في السوق بأسعار منافسة

مركزان الخليل

أكدّ الكيميائي مازن البطرس – المدير العام للشركة العامة لدهانات أميّة, أنّ الشركة اتخذت جملةً من الخطوات لترجمة قرار الوزارة بخفض الأسعار للسلع المنتجة في القطاع الصناعي, ومن بينها منتجات شركة دهانات أميّة, والتي تدخلت في انخفاض سعري يتراوح ما بين (30- 40%) للمنتجات, بالقياس لما هي عليه لأسعار المنتجات المماثلة في السوق, ناهيك بتدخلها بقضية الجودة والمواصفات القياسية التي تتمتع بها منتجات الشركة.

وأضاف البطرس, مؤكداً أن الطلب على السلع المنتجة لدى الشركة قد زاد بنسبة عالية منذ بداية العام الحالي.

لذلك كان الدافع الكبير لاستمرار العمل الإنتاجي لتوفير حاجة السوق المحلية من جهة, وزيادة الطاقات الإنتاجية من جهة أخرى لميدان الإنتاج الفعلي للشركة من الدهانات وغيرها.

أما فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الشركة للوصول إلى هذه النتائج, فقد بين البطرس خلال حديثه جملة من الإجراءات التي نفذتها الشركة على صعيد العملية الانفتاحية, في مقدمتها تخفيض تكلفة المنتجات إلى الحدود الدنيا, وتأمين مواد أولية ومستلزمات بأسعار مناسبة, تمكّنها من تحقيق معادلة المنافسة في السوق المحلية والقائمة إلى عنصرين؛الجودة والسعر, ناهيك بمكافحة عمليات الهدر, وضبط المصاريف الأخرى, وتخفيض قيم استهلاك حوامل الطاقة وترشيدها بشكل يتناسب مع الخطة الإنتاجية, إضافةً لتعاون وكلاء الشركة واستمراريتهم في تصريف المنتجات في كل المحافظات بحسومات ساهمت بتنفيذ ذلك والوصول إلى نتائج طيبة انعكست بكليتها على الشركة والوكلاء من جهة, والأسواق المحلية من جهة أخرى.

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