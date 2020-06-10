الأسواق الشعبية في السويداء .. تجربة واحدة ووعود بأسواق جديدة

السويداء - ضياء الصفدي

حملت مبادرة الأسواق الشعبية في محافظة السويداء بصيص أمل في ظل تراجع قدرة المواطن الشرائية وتحليق الأسعار، وكانت ملاذاً للمواطن من لهيب الأسعار، و يصل الفارق في الأسعار بين الأسواق الشعبية والأسواق الأخرى إلى ٤٠ بالمئة و تضم هذه الأسواق المواد الغذائية والخضراوات وسيارات لبيع البيض وغيرها من المواد التي يحتاجها المواطن.

لكن الأيام الأخيرة حملت صوراً وإجابات مختلفة تماماً عن المخطط له، فبينما كان المخطط افتتاح خمسة أسواق شعبية، نرى على أرض الواقع سوقاً واحداً وسيارات جوالة ، باتت جولاتها قليلة.

وخلال جولة لـ” تشرين” على السوق الشعبي في منطقة حي الجلاء، التقت خلالها عدداً من المواطنين الذين أشاروا إلى أن نوعية الخضر في هذا السوق تعتبر نخباً ثانياً وثالثاً، وكمياتها قليلة.

بالإضافة إلى وجود سيارة لمنشأة دواجن السويداء لبيع مادة البيض للمواطنين ، لكن الفارق في الأسعار قريب من السوق.

من جهته قال المهندس هيثم حاتم معاون رئيس مجلس مدينة السويداء سابقاً والقائم بأعمال المجلس حالياً: يوجد سوق شعبي حالياً ويشرف المجلس على العمل بالسوق بشكل دائم وهناك عضو مكتب تنفيذي مشرف ، مع التجهيز والتحضير لافتتاح أسواق أخرى على ساحة المدينة، حيث يعمل المجلس على التحضير لها بما يلزم.

وأكد حاتم أن الأماكن التي يتم التحضير لها، ستكون جاهزة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الإقبال على السوق جيد والأسعار منافسة وستتم إضافة السلع بشكل تدريجي لتشمل كل احتياجات المواطن.

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