وهم (العالمية) لدى بعض المبدعين !

نضال بشارة

لا يزال لدى نسبة لا بأس بعددها من المبدعين على اختلاف الفنون التي يبدعون فيها، وهم اسمه (العالمية)، فإن ترجمت بعض القصص القصيرة لقاصٍّ ما، أو بعض القصائد لشاعرة، أو شارك فنان تشكيلي بمعرض في دولة أوروبية، إلى آخر تلك الأمثلة، يتوهمون أنهم طرقوا باب العالمية بل أصبحوا في قلبها!

فقد وزّع ذات يوم فنان تشكيلي بطاقة دعوة لمعرضه، معرّفاً بنفسه أنه فنان عالمي، وبما أنني لم أسمع بذلك من قبل، بدأت أبحث عن هذا الفنان العالمي وألوم نفسي كيف لم أدرِ به، لأكتشف أن الفنان أقام معارض عدة في دول لا يتعدى عددها أصابع اليد الواحدة، وأن لوحاته ذاتها التي جاء ليعرضها في حمص، كان قد عمل على عرضها في تلك المعارض، وفي معارض في دول عربية أيضاً، ومن ثمّ هو يعد نفسه فناناً عالميا, فبعد أن قرأت تلك المعلومات الخطيرة زال استغرابي، وعذرت نفسي كيف أنني لم أدرِ به، ولم تدرِ بعالميته وسائل إعلامنا وتخبرنا عنه. ولعل هذا الفنان ومن يماثله في التفكير، لا يعرف أنه ليصبح عالمياً، يفترض أن تكون لوحاته أولاً ذات بصمة إبداعية خاصة به كفنان عربي، تشير إليه حتى لو لم يضع اسمه عليها، وذلك من خلال موضوعاتها وخطوطها وتمييز ألوانها، وطريقة معالجة تلك الموضوعات باللون، وهل باتت تجسد مدرسة أو تياراً في التشكيل، وأن تكون لوحاته محفوظة في أكثر من متحف، وتدرّس في أكثر من كلية، وتعد نقلة نوعية في مجال الرسم، وأن تكتب عن لوحاته دراسات، وتجرى معه لقاءات عدة في وسائل إعلامية متعددة. لكن عندما لا شيء من ذلك قد توافر، ويصر على كتابة ذلك التعريف على بطاقة الدعوة ربما ليستقطب زواراً لمعرضه.. والأهم أن يكونوا من مقتني اللوحات، فلا شيء يشفع له بأن يزوّر ذاته ويوهمها كما حاول أن يوهم المتلقين بأنه صار فناناً عالمياً.

رغبتنا أيضاً

ولعل حالة فنان تشكيلي واحد لا تستحق التدقيق فيها والتنبيه لها، لكن الحالة عادت لتتكرر حين عرّفت إحدى نقابات الفنانين بإحدى المحافظات أن الذي نفّذ لها درع التكريم الذي سيقدّم لمكرميها هو النحات العالمي (….)، فعدنا لاستغراب المسألة مرة ثانية، وإبداع النحّات مثل إبداع زميله الرسّام لا يتوافر فيه ما يؤهله لنعته بهذا اللقب، ما يدفع للتساؤل: كيف يكون التشكيلي عالمياً ولا يكون معروفاً وسط أهل بلده المهتمين بهذا الفن؟ فالمشاركة في معارض دولية لا تحول فناناً لمثل ما يروجون له وما نرغب به لهم نحن أيضاً، وإلاّ لكانت لدينا العشرات من الفنانين العالميين من الذين أجبرتهم الحرب على الهجرة للبلاد الأوروبية والذين نعرف بعضهم ونتابع أخبار معارضهم، وللمفارقة إن هؤلاء لا يعدون ذواتهم قد أصبحوا عالميين، كما أن بعض التشكيليين شاركوا أو أقاموا معارض في عواصم أجنبية ولم يشيعوا عن أنفسهم بأنهم عالميون!! وتنطبق الحال ذاتها على بقية المبدعين في مجالات الأدب والموسيقا والإخراج والتمثيل, فليس كل ممثل شارك في فيلم أجنبي، مرة أو مرتين، أو فرقة موسيقية شاركت بتظاهرة فنية في بلد أجنبي، لم يتابعها أكثر من 100 شخص، فيطلق الممثل على نفسه لقب الممثل العالمي، والفرقة على نفسها لقب الفرقة العالمية! من دون أن يكون الممثل مطلوباً وحاضراً في أفلام عدة لتميّزه بالأداء، وحاضراً في معظم المهرجانات السينمائية، سواء بأفلامه أو كضيف شرف، أو كعضو لجنة تحكيم، والأمر ذاته تقريباً ينطبق على الفرقة التي لم يدرِ بألبومها أغلب سكان المدينة التي تنتمي لها!.ولو أردنا أن نعتمد مقاييس الممثلين والموسيقيين هؤلاء لكان من حق المخرجين السينمائيين أولاً أن يقولوا عن أنفسهم إنهم عالميون مادامت أفلامهم تشارك في مهرجانات دولية عدة شرقاً وغرباً, وللمفارقة لم أقرأ أن مخرجاً سينمائياً ادّعى ذلك!

لا غبار عليها

أمّا تقصي المسألة في المجال الأدبي فليس بأفضل حال، إذ ليس كل من تترجم لهم بعض القصائد أو القصص أو حتى رواية، بحال أفضل من بقية المبدعين، فترجمة الأعمال الأدبية من قبل الأصدقاء لا غبار عليها، كما يذكر بعض الأدباء والأديبات على جدارهم الأزرق، بل ومطلوبة لكنها لا تكفي، والمهم أن يصبح اسمكم متداولاً بالقراءة في بلدكم أولاً قبل أن يصبح متداولاً في بلد ترجمت أعمالكم إلى لغته، ربما لن تبيع الدار التي طبعت كتابكم أكثر من 100 نسخة! فثمة فرق واسع بين أن يترجم أدبنا للغة أخرى و أن تتوافر فيه مواصفات الأدب العالمي، فكم من أديب هاجر لبلاد غربية، أوروبية وأمريكية، منذ قرن حتى سنوات الحروب التي طالت دولاً عربية عدة، ولم يصبح منهم سوى أقل من أصابع يد واحدة أدباء عالميين.

ليس أخيراً

ولكيلا يظل بعض المدّعين غارقين في وهم العالمية يفترض من الهيئات الثقافية أن تساهم في تصحيح ذلك من خلال عدم تقديمهم بهذا التوصيف، وأن ينأى بعض الزملاء في الإعلام عن استخدام كلمة عالمي يلحقونها بأي مبدع من دون ضوابط، على أمل أن تتوافر للكثير من مبدعينا الذين يستحق إبداعهم أن يصبح عالمياً. ولعلنا لا ننسى أن نحيي كل المبدعين المستمرين في تواضعهم رغم أن إبداع بعضهم يحقق حضوراً في أكثر من بلد، لكنهم لا يتباهون به وفق طريقة المرضى بوهم العالمية، فثمة وجهات نظر نقاد عدة تشير إلى أن جائزة نوبل لم تجعل بعد من المبدع الراحل نجيب محفوظ كاتباً عالمياً!

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