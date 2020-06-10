تشرين يواجه الطليعة والوثبة يلتقي الجزيرة في الدوري الممتاز

يسعى فريق تشرين لتعزيز موقعه في صدارة الدوري الممتاز لكرة القدم من بوابة الطليعة الذي سيلتقيه في الجولة العشرين التي ستقام السبت المقبل ويلتقي فيها الوثبة الوصيف مع الجزيرة والشرطة مع الجيش وحطين مع الوحدة وجبلة مع الكرامة والاتحاد مع الفتوة والساحل مع النواعير.

تشرين يطمح بالحصول على نقاط المباراة الكاملة التي ستجمعه مع الطليعة صاحب المركز التاسع على الملعب البلدي بحماة لينفرد بالصدارة التي يتربع عليها بـ 43 نقطة.

بدوره الوثبة الوصيف سيدخل هذه الجولة في مواجهة سهلة مع الجزيرة متذيل الترتيب بسبع نقاط وذلك على أرض ملعب خالد بن الوليد في حمص حيث يسعى الوثبة لفوز يتجاوز به خسارته أمام الوحدة في الجولة الماضية ويثبت به مكانه بالوصافة التي يحتلها حاليا بـ 39 نقطة.

ويلتقي في هذه الجولة أيضاً الجيش الثالث مع الشرطة الثامن على ملعب الفيحاء بدمشق ولن يوفر الجيش جهدا لتحقيق الفوز للاقتراب من المتصدر وبالتالي المنافسة على اللقب الذي أحرزه الموسم الماضي.

وسيخوض الاتحاد الخامس مواجهة سهلة على ملعب السابع من نيسان في حلب مع الفتوة الحادي عشر الذي سيبذل ما بوسعه لتجاوز هذا اللقاء للابتعاد عن فرق المؤخرة فيما يلتقي حطين الرابع مع الوحدة السادس على ملعب الباسل في اللاذقية فالأول يطمح بفوز يتجاوز به خسارته امام الاتحاد في الجولة الماضية لمواصلة المنافسة بين فرق المقدمة فيما يدخل الوحدة اللقاء منتشيا بفوزه على الوثبة ليتقدم في سلم الترتيب.

ويتصدر تشرين الترتيب برصيد 43 نقطة يليه الوثبة بـ 39 نقطة ثم الجيش بـ 37 نقطة فحطين بـ 36 نقطة فالاتحاد بـ 35 نقطة فالوحدة بـ 33 نقطة فالكرامة بـ 28 نقطة ثم الشرطة بـ 25 نقطة فالطليعة بـ 24 نقطة والنواعير بـ 18 نقطة والفتوة بـ 15 نقطة والساحل بـ 12 نقطة وجبلة بـ 10 نقاط والجزيرة بـ 7 نقاط.

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