الإقبال الشديد على منافذ السورية للتجارة يفرّغ صالاتها من المواد في حماة تعديل أسعار بعض المواد والسكر من 500 إلى 800 ليرة

حماة – زهور كمالي

بعد أن أغلقت أغلب المحال التجارية أبوابها بوجه المواطنين بهدف احتكار المواد الأساسية ورفع أسعارها وجدوا في صالات السورية للتجارة الملاذ الآمن لهم والتي شهدت إقبالاً غير مسبوق على شراء المواد المتوافرة فيها نظراً لانخفاض سعرها عن السوق بنسبة 40- 50 %.

تشرين جالت في عدد من صالات السورية للتجارة في ريف حماة والتي تفتقد الكثير من المواد الضرورية منها الزيت – السمنة – المحارم – المنظفات…. وقالت إحدى السيدات: إن المواد الأساسية قليلة في الصالة وتنفد فوراً وليس لنا القدرة لشرائها من السوق بسبب ارتفاع أسعارها بنسبة وصلت إلى 300 % فمثلاً ليتر زيت عباد الشمس يباع اليوم بـ 3600 ليرة وعلبة السمنة 2كغ تباع بـ خمسة آلاف ليرة بينما طالب عدد من المواطنين برفد الصالات بزيت بذور القطن بكميات تكفي حاجة المواطنين بعد عجز الغالبية عن شراء زيت عباد الشمس.

أحدهم همس قائلاً: إن جزءاً من تلك المواد تباع إلى أصحاب المحال التجارية والقريبة من تلك الصالات ولكن لم يتم التأكد من ذلك.

مواطنون آخرون قادمون من قرى وبلدات واقعة بين مدينة محردة وسلحب للحصول على مستحقاتهم من المواد التموينية وبعض المواد لعدم وجود أي صالة تتبع السورية للتجارة، حيث يقضون يومهم بين مدينة مصياف وسلحب ومحردة لتأمين احتياجاتهم, وأرادوا من خلال صحيفة تشرين إيصال صوتهم الى المعنيين لافتتاح صالة توفر عليهم مشقة السفر وشراء مستلزماتهم الضرورية منها.

بعض الصالات اقتصر موظفوها على مدير الصالة وموظف واحد فقط كما في صالتي سلحب للخزن والصالة الشعبية , ما يسبب ازدحاماً كبيراً أمام صالاتها.

وقال مديرو الصالات إنهم يتحملون تكاليف أكياس النايلون لتعبئة المواد حيث وصل سعر الكيلو منها الى أربعة آلاف ليرة.

وقالت مديرة صالة سندس في مدينة سلحب حنان علي: إن مادة السكر والرز متوافرة في الصالة وتم بيعها بالأمس للمواطن بمعدل 2كغ سكر و2 كغ رز لكل بطاقة عائلية بسعر 500 ليرة لكيلو السكر و575 ليرة لكيلو الرز وهذه لا تدخل في حساب المقنن الشهري المخصص على البطاقة الذكية لافتة الى أن أولوية البيع لحاملي بطاقة الشهيد.

وأكد باسل دلا مدير صالة في ساقية نجم بالغاب أن هناك إقبالاً كبيراً لشراء مختلف المواد والمواطن ينتظر منذ الصباح الباكر سيارة شحن السلع وأضاف:إن السلع التي توزع على الصالة لا تغطي أكثر من 20% من عدد السكان في كل من ساقية نجم وطاحونة الحلاوة…علماً أن مواد مثل المعلبات -الحلاوة -المربيات وبعض الحبوب متوافرة بشكل جيد.

وحدها اللحوم تتكدّس في البرادات رغم انخفاض سعرها عن السوق بنسبة تصل إلى 100% تقريباً وهذا ما عبّر عنه نزار حمود مدير صالة الخزن قائلاً : تتوفر لدينا كميات من لحم العجل بسعر 5500 للكيلو و6500 ليرة لكيلو لحم الخاروف, أما لحم الفروج” سفن مطحون” يباع بسعر 1800 ليرة للكيلو بينما يباع في السوق بـ 3000 ليرة.

وأكد مدير فرع السورية للتجارة بحماة أن معظم المواد متوافرة ويتم تزويد الصالات بها لكن الإقبال الشديد على منافذ البيع يؤدي الى نفادها بسرعة خلال نصف ساعة, واليوم تم التوقف عن البيع في الصالات بسبب عملية الجرد وتعديل الأسعار بقرار من الإدارة المركزية بدمشق وهذا التعديل لا يتجاوز أكثر من 15- 20% على المواد و أشار الى أنه تم اليوم تعديل مادة السكر الحر في منافذ البيع الى 800 ل.س بدلاً من 500 ل.س لافتاً الى أن أسعار المواد المقننة المسجلة على البطاقة الذكية لم تتعدل أسعارها وهناك عقد لاستجرار كميات من زيت بذور القطن من شركة زيوت حماة لرفد الصالات بها بعد أن ارتفاع سعر ليتر الزيت الى أسعار يعجز المواطن عن شرائها.

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