منتخب الشطرنج رابعاً ببطولة المتوسط

يستعد منتخب سورية للشطرنج لاستكمال منافساته ببطولة المتوسط المقامة على شبكة الانترنت وذلك عبر المرحلة الثالثة التي تنطلق بعد غد وتستمر لثلاثة أيام بعد تمكنه من إحراز المركز الرابع في المرحلتين الأولى والثانية.

رئيس اتحاد اللعبة علي عباس قال في تصريح لمندوب سانا الرياضي: إن البطولة أقرها اتحاد المتوسط في نيسان الماضي وتمكن لاعبونا من تحقيق نتائج جيدة في المرحلتين الأولى والثانية ويستعد للمشاركة في المرحلة الثالثة والأخيرة وفق نظام تحكيمي محدد لكل مرحلة على حدة.

وأضاف عباس: إن المرحلة الأولى تتضمن مسابقات في الشطرنج الخاطف دقيقة لكل لاعب والبليتز 3 دقائق وثانيتان لكل لاعب و الرابيد 10 دقائق و5 ثوان لكل لاعب، حيث تم توزيع المنتخبات المشاركة على مجموعتين وحل منتخبنا رابعاً في المسابقات الثلاث وجاء ثامناً بالترتيب العام أما المرحلة الثانية فجاء منتخبنا رابعاً في الشطرنج الخاطف وثامناً في الترتيب العام و رابعاً في البليتز وسادساً في الترتيب العام وفي الرابيد حل ثانياً، بينما أحرز المركز الرابع بالترتيب العام، مشيراً إلى أن البطولة تحظى بمشاركة كبيرة من 20 دولة.

وبين عباس أن منتخبنا أحرز نتائج متميزة في بطولة العرب التي جرت على الانترنت مؤخراً بمشاركة أكثر من ألف لاعب ضمن المرحلة التمهيدية، حيث نال سعد الجابري المركز الأول واغيد ميرو المركز الخامس ومأمون حسن المركز التاسع ولفئة تحت 8 سنوات حل رامي طلب بالمركز الأول وجاءت شقيقته هدى ثانياً بفئة 8 سنوات، بينما جاء عزت البابا أولاً لفئة المخضرمين لفوق 50 سنة.

وكان اتحاد اللعبة أقام خلال الشهر الماضي بطولات محلية عدة على شبكة الانترنت حظيت بمشاركة واسعة من مختلف المحافظات منها بطولة العائلات وبطولة زهرة الجولان.

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