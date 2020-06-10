مرسيدس جاهزة للتحدي مع عودة الفريق للحلبة
قال توتو فولف رئيس مرسيدس إن جدول السباقات المزدحم عند انطلاق الموسم بعد توقف النشاط بسبب جائحة كورونا سيمثل تحدياً لكل الفرق لكن بطل العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات جاهز لهذا التحدي.
وعادت مرسيدس إلى الحلبة في سيلفرستون لأول مرة منذ شباط الماضي “أمس” حيث شارك فاليتري بوتاس في تجارب للفريق على بروتوكول يعتزم المنظمون تطبيقه في سباق جائزة النمسا الكبرى في الخامس من تموز والذي سيكون السباق الافتتاحي للموسم.
وأعلنت بطولة فورمولا 1، التي لم ينطلق موسمها حتى الآن بسبب جائحة كورونا، جدولاً مبدئياً من ثماني جولات في عشرة أسابيع ستقام جميعها من دون جماهير وسط قيود كبيرة لاحتواء انتشار العدوى.
وأظهرت صور على حسابات مرسيدس على مواقع التواصل الاجتماعي السائق الفنلندي بوتاس والطاقم الفني للفريق يضعون كمامات.
وسينزل البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم ست مرات بسيارة فاز بها باللقب في 2018 إلى الحلبة اليوم .
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