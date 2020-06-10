فيدرر يغيب لنهاية الموسم ويتطلع للعودة في 2021
أعلن نجم التنس السويسري الشهير روجر فيدرر الذي حصد 20 لقباً كبيراً، اليوم، أنه سيغيب عن البطولات حتى نهاية موسم 2020 الحالي بعد خضوعه لعملية جراحية ثانية في الركبة قبل أسابيع قليلة فقط.
وعانى فيدرر من الإصابة خلال بطولة أستراليا المفتوحة 2020 حيث خرج من الدور قبل النهائي أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش ولم يشارك في أي بطولة من يومها.
وخضع النجم السويسري المخضرم لعملية جراحية في الركبة اليمنى في شباط الماضي لكنه أشار إلى أنه أضطر للخضوع لعملية ثانية بعد تعرضه لانتكاسة خلال إعادة التأهيل بعد العملية الأولى.
وعبر موقع تويتر قال فيدرر (38 عاماً): سأفتقد جمهوري والبطولات كثيراً لكني أتطلع لرؤية الجميع في البطولات من جديد في بداية موسم 2021.
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