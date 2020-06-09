روحاني: سنتصدى للإرهاب الاقتصادي الأمريكي

جدد الرئيس الإيراني حسن روحاني التأكيد على التصدي للإرهاب الاقتصادي الأمريكي ومكافحة الحظر المفروض على بلاده بالتوازي مع تحقيق التنمية والتقدم فيها.

وقال الرئيس روحاني خلال اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي الحكومي اليوم “أكدنا مراراً أن تنمية البنية التحتية والبناء والإعمار كانت على الدوام من الأولويات الرئيسة لأنشطة الحكومة ولم ننس مسألة تحقيق التقدم في البلاد في الوقت الذي نتصدى فيه بقوة للإرهاب الاقتصادي الأمريكي ومكافحة الحظر”.

ولفت روحاني إلى ازدهار البورصة وسوق الرساميل ودفع عجلة الاقتصاد في الوقت الذي جرت فيه إدارة مكافحة فيروس كورونا منوها في الوقت ذاته بالجهود المبذولة لتطوير الحكومة الالكترونية وإنجاز أعمال المواطنين عن بعد.

وكان روحاني أكد أمس أن الشعب الإيراني وحكومته سيفشلان بوحدتهما الإجراءات الأمريكية والحظر المفروض على البلاد داعياً إلى المشاركة العامة من قبل الشعب وجميع السلطات والأجهزة في تحقيق نمو بالإنتاج وإحباط مخططات أعداء إيران.

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