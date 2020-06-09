برلمان تونس يناقش لائحة تطالب فرنسا بالاعتذار عن حقبة الاستعمار

بدأ البرلمان التونسي اليوم مناقشة لائحة تقدم بها حزب ائتلاف الكرامة تطالب فرنسا بتقديم اعتذار رسمي وعلني للشعب التونسي عن جرائمها بحقه خلال فترة الاستعمار وما بعدها.

ووفق وسائل إعلام تونسية جاء في نص لائحة حزب ائتلاف الكرامة الذي يعتبر رابع الكتل في البرلمان التونسي أن”هذا الاعتذار من شأنه أن يطوي هذه الصفحة السوداء من تاريخ الدولتين” إضافة إلى المطالبة”بتعويض المتضررين ووضع كامل أرشيف تلك الحقبة على ذمة الباحثين التونسيين”.

ووفق اللائحة شملت الجرائم التي ارتكبتها فرنسا بحق التونسيين منذ العام 1881 القتل والاغتيال والتعذيب والاغتصاب والتهجير القسري ونهب الثروات الطبيعية.

كما طالب الحزب التونسي في لائحته بفرض تأشيرة الدخول إلى تونس على السياح الفرنسيين تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

ويحتاج البرلمان التونسي إلى مناقشة اللائحة ومن ثم التصويت عليها لقبولها رسمياً بالأغلبية المطلقة أي الحصول على 109 أصوات من أصل 217 نائباً.

يشار إلى أن مطلب الاعتذار الفرنسي من الشعب التونسي وتعويضه عما لحق به في حقبة الاستعمار وما بعدها كان بين النقاط الأساسية في برنامج ائتلاف الكرامة الانتخابي الذي شارك به في انتخابات تشرين الأول الفائت.

وفي السياق ذاته أعرب المؤرخ الجامعي عدنان منصر في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” عن “الخشية من أن تتحول قضية بمثل هذه القداسة إلى موضوع استثمار تكتيكي وأن يؤدي سوء تناولها إلى وأدها للأبد”.

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