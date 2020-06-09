روسيا وكازاخستان تبحثان سبل الحد من التسلح النووي

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الكازاخستاني مختار تلاوبيردي اليوم سبل الحد من التسلح النووي ومكافحة الإرهاب إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية والعلاقات بين دول آسيا الوسطى.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان أوردته وكالة تاس إن لافروف وتلاوبيردي أكدا تطابق الأولويات في مجال مكافحة الإرهاب الدولي ومكافحة الاتجار بالمخدرات وحماية القيم التقليدية والتصدي لحملات الكراهية الدينية والعرقية”.

ووفق البيان ناقش الوزيران خلال اتصال فيديو اليوم الاستعدادات لمشاركة الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف في احتفالات الذكرى الـ75 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى في الـ24 من الشهر الجاري وتبادلا الآراء حول التوجهات الرئيسة في السياسة العالمية والإقليمية وأوليا اهتماماً خاصاً للتكامل في إطار رابطة الدول المستقلة والاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي كما تطرقا إلى قضايا الأمن الدولي والاستقرار الاستراتيجي وفق بيان الخارجية الروسية.

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