إصابة فلسطينيين باعتداء الاحتلال عليهم في الخليل

أصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل واعتدت على الفلسطينيين المشاركين في مسيرة جماهيرية تضامنا مع الأسرى في معتقلات الاحتلال بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال التضييق عليهم ومداهمة المدن والقرى الفلسطينية وشن حملات الاعتقال اليومية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

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