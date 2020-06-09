طيران العدوان السعودي يستهدف أحياء يمنية

واصلت قوى العدوان السعودي استهداف المديريات والأحياء السكنية اليمنية وشنت اليوم غارات عدة على عدد من المحافظات.

ونقل موقع “المسيرة نت” عن مصدر أمني قوله إن طيران تحالف العدوان شن 21 غارة على محافظة مأرب شمال شرق اليمن توزعت على 11 غارة على صلب والجفرة في مديرية مجزر شمال غرب مأرب و10 غارات على مديرية صرواح غرب مأرب مشيرا إلى قصف بـ 6 غارات جوية محافظة حجة شمال غرب اليمن و 4 غارات منها على مديرية حرض بينما استهدفت غارتان مديرية ميدي شمال غرب حجة.

وتعرضت محافظة صعدة هي الأخرى لقصف جوي حيث نفذ التحالف 5 غارات على مديرية باقم شمال صعدة 4 غارات منها على منطقة مجازة شرق باقم.

كما تعرضت محافظة الجوف الحدودية مع السعودية لغارتين جويتين استهدفتا منطقتي المهاشمة في مديرية خب والشعف في شرقها.

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