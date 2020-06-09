مصر تطالب بتحديد إطار زمني للمفاوضات حول سد النهضة

طالبت مصر اليوم بتحديد إطار زمني محدد للمفاوضات حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل منعاً لأن تصبح أداة جديدة للمماطلة والتنصل من الالتزامات الواردة بإعلان المبادئ الذي وقعته مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي عقب اجتماع مجلس الأمن القومي المصري برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة الوضع الليبي وملف سد النهضة وفقاً لموقع بوابة الأهرام المصري.

وجدد البيان التأكيد على موقف مصر المبدئي بالاستعداد الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح مصر وإثيوبيا والسودان.

ووفق البيان فإن الدعوة التي تلقتها مصر من وزير الري السوداني باستئناف مفاوضات سد النهضة اليوم “جاءت متأخرة بعد ثلاثة أسابيع منذ إطلاقها وصدرت في ذات اليوم الذي أعادت فيه السلطات الإثيوبية التأكيد على اعتزامها ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق الأمر الذي يتنافى مع التزاماتها القانونية الواردة بإعلان المبادئ”.

وكانت وزارة الخارجية المصرية أعلنت أواخر كانون الثاني الماضي عن التوصل لاتفاق مبدئي مع السودان وأثيوبيا حول سد النهضة بعد سلسلة من المفاوضات

يتضمن خطة ملء سد النهضة على مراحل إضافة إلى آلية التعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء أو أثناء التشغيل.

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