اتحاد الكرة الإيطالي يحدد موعد الانتقالات الصيفية

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم عن فترة انتقالات اللاعبين خلال موسم الصيف وسط توقف منافسات الدوري الإيطالي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب البيان الرسمي للاتحاد الإيطالي فإن فترة الانتقالات الصيفية ستبدأ في الأول من أيلول أي بعد شهرين من موعدها الطبيعي وتنتهي في الخامس من تشرين الأول ومن المقرر أن تكون فترة الانتقالات الشتوية بين الـ 4 والـ 31 من كانون الثاني المقبل.

يذكر أنه تم إيقاف منافسات كرة القدم في إيطاليا منذ آذار المنصرم بسبب جائحة كورونا ومن المنتظر أن يستمر الموسم حتى آب المقبل.

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