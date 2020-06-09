ليفربول يمدد عقد لالانا حتى نهاية الموسم الجاري

وافق لاعب وسط ليفربول آدم لالانا اليوم على تمديد قصير الأمد لعقده ما سيسمح له بالبقاء مع متصدر ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم حتى نهاية الموسم الجاري.

وكان عقد اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً ينتهي في ختام موسم 2019-2020 لكن تعليق المنافسات بسبب فيروس كورونا المستجد أخر موعد نهاية الموسم إلى تموز المقبل مع عزم رابطة الدوري الإنكليزي على استئناف المنافسات في الـ 17 من حزيران.

ويتصدر ليفربول الترتيب بفارق 25 نقطة أمام مطارده المباشر مانشستر سيتي.

طباعة