أكثر 113 ألف وفاة بكورونا والإصابات تتجاوز المليونين في أمريكا

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية حاجز المليوني حالة في حين تخطى عدد الوفيات الـ 113 ألفا.

وسجلت في الولايات المتحدة حتى تاريخ اليوم حسب موقع وورلد ميتر المختص بالإحصائيات العالمية 2038104 إصابة و113837 حالة وفاة بينما بلغت حالات التعافي من الفيروس 776008.

وبهذا تواصل الولايات المتحدة تصدر دول العالم الأكثر تضررا جراء الفيروس المستجد من حيث عدد الإصابات والوفيات.

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