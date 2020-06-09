بوتين وميركل يبحثان تطورات الأوضاع في سورية وليبيا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تطورات الأوضاع في سورية وليبيا مؤكدين ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا والإسراع في حل الأزمة فيها.

وجاء في بيان أصدرته الرئاسة الروسية عقب اتصال هاتفي بين بوتين وميركل أن بوتين وميركل ناقشا الجوانب الأساسية لتطورات الوضع في سورية بما في ذلك المسائل المتعلقة بضمان الاحتياجات الإنسانية للسكان.

وأعرب الجانبان عن قلقهما إزاء احتدام العنف في ليبيا مؤكدين عدم وجود أي بديل لوقف إطلاق النار في أسرع وقت وبدء المفاوضات بين الليبيين تحت رعاية الأمم المتحدة.

كما تبادل الجانبان الآراء حول تسوية النزاع في جنوب شرق أوكرانيا وعبرا عن قلقهما بشأن عدم إحراز تقدم في تنفيذ اتفاقات مينسك الخاصة بتسوية الأزمة الأوكرانية وقرارات مجموعة نورماندي2019.

ووفق البيان أكد بوتين وميركل أهمية تفعيل العملية التفاوضية في إطار مجموعة الاتصال الخاصة بتسوية الأزمة الأوكرانية ومجموعة نورماندي على حد سواء.

وشدد الرئيس الروسي مجدداً على أهمية إقامة حوار مباشر بين السلطات الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد في جنوب شرق البلاد.

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