مصر: 1385 إصابة و35 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم تسجيل 1385 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة في بيان إنه تم تسجيل 35 حالة وفاة جديدة بزيادة حالة واحدة عن اليوم السابق.

وأوضح مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر حتى اليوم بلغ 36829 حالة من ضمنهم 9786 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و 1306 حالات وفاة موضحا أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة والجيزة والقليوبية بينما سجلت محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات بالفيروس.

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