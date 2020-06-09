29296 وفاة بكورونا في فرنسا

سجلت وزارة الصحة الفرنسية ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 87 حالة أو 3ر0 بالمئة ليصبح إجمالي الوفيات 29296 حالة في أعلى محصلة لحالات الوفاة منذ الثاني من الشهر الجاري ولكنها ما زالت دون المئة لليوم السابع على التوالي.

وسجلت فرنسا يوم أمس 54 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا و13 حالة يوم الأحد.

فيما زاد عدد حالات الإصابة المؤكدة اليومية بفيروس كورونا 403 حالات أو 3ر0 بالمئة لتصبح 154591 حالة بزيادة عن عدد الحالات التي تم تسجيلها يوم أمس وهو 211 حالة و343 حالة في اليوم الذي سبقه ولكنه أقل من عدد الحالات الذي سجل من يوم الخميس وحتى السبت وبلغ أكثر من 500 حالة.

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