ألمانيا ستمدد تحذيرات السفر حتى نهاية آب

أعلنت ألمانيا عزمها تمديد تحذيرات السفر جراء فيروس كورونا المستجد للدول غير الأوروبية حتى الـ 31 من شهر آب المقبل.

ونقلت رويترز عن مصادر حكومية ألمانية قولها إن برلين تنصح بشدة بعدم استقبال أي سفن سياحية بسبب المخاطر المتعلقة بفيروس كورونا.

من جهة أخرى أعدم عمال يرتدون ملابس ومعدات وقاية باستخدام الغاز في مزرعة في مدينة دي مورتل جنوب هولندا عشرات الآلاف من حيوانات المينك بسبب مخاوف من انتقال الإصابة بفيروس كورونا عبرها إلى البشر.

وقدر مسؤول في الهيئة المعنية بالإشراف على عملية الإعدام أن إجمالي الحيوانات التي سيتم التخلص منها سيصل إلى 300 ألف من صغار المينك و75 ألفا من الأمهات في المزارع العشرة التي ظهرت بها العدوى إضافة إلى التقصي عن أربع حالات محتملة أخرى.

يشار إلى أن تلك المزرعة هي واحدة من عشر مزارع في هولندا تلقت أوامر بإعدام الحيوانات التي تربيها للإتجار بفرائها بعد أن جاءت نتيجة اختبار بعضها إيجابية للإصابة بالفيروس حيث تم رصد التفشي بين هذه الحيوانات للمرة الأولى في نيسان الماضي وانتقل إليها من القائمين على تربيتها من البشر.

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