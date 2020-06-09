الصحة العالمية قلقة من تفشي كورونا في مناطق جديدة بأمريكا اللاتينية

قالت كاريسا إتيان مديرة منظمة الصحة العالمية للأمريكتين اليوم إن البيانات تثير مخاوف من تصاعد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مناطق جديدة بأمريكا اللاتينية مع إظهار بعض المناطق “تزايدا متسارعا”.

واستشهدت إتيان بارتفاع عدد الحالات في دول منها المكسيك وبنما وكوستاريكا والبرازيل وبيرو وتشيلي وفنزويلا وهايتي وسورينام وكانت منظمة الصحة العالمية دعت أمس دول العالم إلى مواصلة جهودها لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد مشيرة إلى أن وباء كورونا يتفاقم عالميا ولم يبلغ بعد ذروته في أمريكا الوسطى.

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