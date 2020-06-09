غوتيريس: جائحة كورونا تدفع 50 مليون شخص إضافي للفقر المدقع

حذر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس من احتمال أن تدفع جائحة كورونا نحو 50 مليون شخص إضافي نحو الفقر المدقع داعياً إلى وجوب تجنب حدوث حالة طوارئ غذائية عالمية.

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن غوتيريس قوله اليوم أنه ما لم يتم اتخاذ إجراءات فورية فمن الواضح أننا سنشهد حالة طوارئ غذائية عالمية وشيكة يمكن أن يكون لها آثار طويلة المدى على مئات الملايين من الأطفال والبالغين، مؤكداً ضرورة وصول الجميع إلى الغذاء والتغذية الضروريتين في الوقت الحالي وفي المستقبل.

وأشار غوتيريس إلى أن ملايين الأشخاص يعانون من الجوع وسوء التغذية حتى قبل تفشي جائحة كورونا وبالرغم من وجود غذاء كاف في العالم ويزيد لإطعام سكان الأرض البالغ عددهم 8ر7 مليار نسمة مستطرداً.. إلا أن أكثر من 820 مليون نسمة يتضورون جوعاً عدا عن معاناة نحو 144 مليون طفل دون سن الخامسة من التقزم أي أكثر من طفل واحد من بين كل خمسة أطفال في العالم.

وأوصى غوتيريس بالاهتمام بالخدمات الغذائية وتوفير أشكال الحماية للعاملين في قطاع الغذاء ومواصلة تزويد الفئات الضعيفة بالمساعدات الإنسانية الحيوية في مجالات الإمداد بالغذاء ودعم سبل العيش والتغذية وتسخير الإمدادات الغذائية في البلدان التي تمر بأزمات غذاء لغرض تعزيز نظم الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها.

وأوضح أن الفرصة سانحة لنا الآن لكي نبني عالماً أكثر استدامة وشمولاً للجميع داعياً بلدان العالم إلى إرساء نظم غذائية تلبي بصورة أفضل احتياجات منتجي الأغذية والعاملين في قطاع الغذاء والقضاء على الجوع من خلال ضمان حصول المزيد من الناس على غذاء صحي ومغذي.

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