اليمن يحذر من تداعيات استمرار العدوان السعودي على القطاع الصحي

جدد وزير الصحة العامة والسكان اليمني طه المتوكل تحذيره من تداعيات العدوان السعودي الأمريكي على القطاع الصحي في البلاد لافتاً إلى أنها لم تقتصر على الاستهداف المباشر للمرافق الصحية بل امتدت لتستهدف منع دخول الأدوية التي تهدد حياة ملايين اليمنيين ولا سيما الأطفال.

وأشار المتوكل في كلمة له خلال اللقاء التشاوري للقطاع الصحي في محافظة تعز إلى أن المسؤولية في استمرار احتجاز العدوان السعودي الأمريكي للسفن والمشتقات النفطية والذي يعرض القطاع الصحي اليمني إلى أزمة جديدة تقع على الأمم المتحدة التي تتباكى على الشعب اليمني ولا تقوم بمهامها في مساعدة الشعوب.

وواصل العدوان السعودي أمس خرقه اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن والذي توصلت إليه الأطراف اليمنية في الـ 13 من كانون الأول عام 2018 في السويد مرتكباً 80 خرقاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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