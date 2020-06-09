الأمن التونسي يعتقل خمسة إرهابيين في ولاية بنزرت
أعلنت وزارة الداخلية التونسية اعتقال خمسة إرهابيين في مدينة منزل بورقيبة بولاية بنزرت شمال البلاد.
ونقلت وسائل إعلام تونسية عن الوزارة قولها في بيان اليوم إن رجال الأمن التونسي تمكنوا اليوم من إلقاء القبض على خمسة إرهابيين في مدينة منزل بورقيبة لانتمائهم إلى تنظيم إرهابي مشيرة إلى اعتراف الإرهابيين خلال التحقيقات معهم بالتواصل مع إرهابيين آخرين في بؤر التوتر بالمنطقة.
وكانت قوات الأمن التونسية اعتقلت أمس إرهابيين اثنين فى ولاية المنستير شمال شرق العاصمة تونس.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي