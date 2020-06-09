خسائر بنحو 84 مليار دولار خلال العام الجاري بانتظار شركات الطيران

توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا اليوم أن تتكبد شركات الطيران العالمية خسائر قدرها 84 مليار دولار وأن تتقلص إيراداتها إلى النصف بسبب تأثيرات تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم.

ونقلت رويترز عن المدير العام للاتحاد ألكسندر دو جونياك قوله في بيان اليوم: من المرجح أن تنخفض الإيرادات إلى 419 مليار دولار من 838 ملياراً قياساً بالعام الماضي مع توقف معظم الرحلات الجوية حول العالم في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن كل يوم يمر في هذا العام يضيف للصناعة خسائر تصل إلى 230 مليون دولار.

وأضاف دو جونياك ستظل الخطوط الجوية هشة مالياً في عام 2021 متوقعاً أن تكون المنافسة في هذا القطاع “أكثر حدة”.

كما حذر دوجونياك من احتمال أن تصل الخسائر إلى 100 مليار دولار في العام المقبل مع مواجهة حركة السفر الجوي صعوبة في التعافي وتخفيض شركات الطيران أسعارها لتستأنف أنشطتها.

ومن المتوقع أن تنخفض أعداد الركاب إلى 2.25 مليار خلال العام الجاري قبل أن ترتفع إلى 3.38 مليارات في العام المقبل ومع هذا فإنها ستظل منخفضة بأكثر من 25 بالمئة عن مستويات العام الماضي.

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