حاكم نيويورك يطالب ترامب بالاعتذار بشأن سوء معاملة الشرطة للمتظاهرين
طالب حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتذار عما جاء في تغريدة نشرها بشأن سوء معاملة الشرطة مع متظاهر مسن خلال الاحتجاجات ضد العنصرية.
ونقلت رويترز عن كومو قوله في تصريح اليوم فوجئت بمحتوى التغريدة وشعرت بالصدمة، واصفاً قراءة ترامب للحادث بأنها “مقرفة” مطالباً الأخير بأن يعتذر لدفاعه عن شرطيين دفعاً المتظاهر البالغ 75 عاماً حتى سقط أرضاً خلال الاحتجاجات في مدينة بافالو غرب ولاية نيويورك.
وكان ترامب ادعى في التغريدة أن المتظاهر سقط أقوى مما تم دفعه بشكل مستفز.
وندد ضباط متقاعدون من بينهم وزير الدفاع الأمريكي السابق جيم ماتيس مؤخراً بسياسات ترامب وطريقة تعامله مع الأزمة الناجمة عن جريمة قتل الشرطة المواطن الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد.
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