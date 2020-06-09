الدفاع الروسية: انفجار عبوة ناسفة بدورية للشرطة العسكرية في عين العرب دون إصابات
أعلنت وزارة الدفاع الروسية انفجار عبوة ناسفة تحت عربة تابعة للشرطة العسكرية الروسية في عين العرب بريف حلب الشمالي الشرقي دون أن يسفر عن وقوع إصابات.
وقال مركز التنسيق الروسي التابع لوزارة الدفاع إن مجهولين حاولوا صباح اليوم عرقلة سير دورية للشرطة العسكرية الروسية في منطقة عين العرب حيث وقع انفجار لعبوة ناسفة يدوية الصنع تحت إحدى عربات الدورية في آخر نقطة لمسارها.
وأشار المركز إلى أن أحداً لم يصب بأذى جراء التفجير.
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