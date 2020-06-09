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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأربعاء 18 شوال 1441 الموافق لـ 10 حزيران 2020
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شريط الأخبار
واشنطن بوست: سياسة ترامب تهدد بتدمير المجتمع الأمريكي
تونس.. لائحة تطالب فرنسا بالاعتذار عن حقبة الاستعمار
طيران العدوان السعودي يستهدف أحياء يمنية
روسيا وكازاخستان تبحثان سبل الحد من التسلح النووي
إصابة فلسطينيين باعتداء الاحتلال عليهم في الخليل
مصر: تحديد إطار زمني للمفاوضات حول سد النهضة
موسكو: تحقيق مصالحنا شرط أساسي لأي اتفاق مستقبلي مع واشنطن
بوتين وميركل يبحثان تطورات الأوضاع في سورية وليبيا
أبناء القنيطرة والجولان: الحرب الإرهابية والحصار الاقتصادي لن يزيدنا إلا صلابة وتمسكاً بالوطن
لجنة أصدقاء الأسير سكاف: التمسك بالمقاومة يحمي لبنان من الأخطار
العدوان السعودي يرتكب مئة خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق الناربالحديدة
حاكم نيويورك يطالب ترامب بالاعتذار بشأن سوء معاملة الشرطة للمتظاهرين
اليمن يحذر من تداعيات استمرار العدوان السعودي على القطاع الصحي
الأمن التونسي يعتقل خمسة إرهابيين في ولاية بنزرت
وزير تركي سابق يندد بقرار أردوغان إسقاط عضوية نواب في البرلمان