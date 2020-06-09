تلجأ للشرطة لاستعادة صورة زواجها الوحيدة

لجأت امرأة تسعينية بريطانية للشرطة طلباً لمساعدتها في استعادة صورة زواجها الوحيدة.

وكانت تلك هي الصورة الوحيدة المتبقية لتلك التسعينية البريطانية من زواجها أيام الحرب العالمية الثانية، لكن سارقاً تسلل إلى منزلها وسرق حقيبة يدها، وكانت الصورة في داخلها، وهي الآن تشعر بالحزن الشديد عليها لقيمتها العاطفية.

ووفقاً لصحيفة «ذا صن»، كانت تلك الصورة إلى جانب ملاحظة مكتوبة بخط اليد بين أشياء أخرى ذات قيمة معنوية عالية للمرأة العجوز لا يمكن تعويضها، وقد انتشلها منها اللص من منزلها الواقع في بايلينغتون ووركس.

من جهتها، ناشدت الشرطة أي شخص قد يكون شاهداً على الحادثة، الإبلاغ عن الأمر بالسرعة القصوى.

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