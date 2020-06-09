تشجيعاً على الزواج فرض «ضريبة العزاب»!

وسط عزوف كبير في أوساط الشباب الإيرانيين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر فيها البلاد، اقترح رجل دين معروف أن يدفع الشباب الذين بلغت أعمارهم 28 عاماً من دون أن يتزوجوا ضريبة كبيرة للحكومة، وتسبب اقتراح رجل الدين محمد إدريسي بموجة من الغضب والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي في إيران، وفق ما ذكر راديو «فاردا» الإيراني الذي يبث من التشيك.

وأكد إدريسي في مذكرة موجهة على ما يبدو إلى البرلمان، أن الزواج يجب أن يصبح إلزامياً، وعلى أولئك الذين لم يتزوجوا في سن الثامنة والعشرين أن يواجهوا عواقب، ومن ضمنها فرض ضريبة تبلغ قيمتها ربع دخل الشخص الذي يبلغ 28 عاماً ولا يزال أعزب، كما اقترح إدريسي أن يتلقى الأشخاص الذين يعانون مشكلات صحية تعوق الزواج والإنجاب بين سن 17 و28 عاماً علاجاً مجانياً، بينما يتم منعهم من الزواج إن كانوا يعانون أمراضاً ولا يرجى شفاؤهم منها، إضافة إلى ذلك حرمان الشباب غير المتزوجين من تولي مناصب إدارية عليا في البلاد، أو التدريس في الجامعات، في حين دعا إدريسي حكومة بلاده إلى تقديم حوافز للمتزوجين في سن مبكرة، من بينها توفير فرص عمل.

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