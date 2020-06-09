سيارات أجرة تعمل دون لصاقة وتتقاضى مبالغ خيالية !

تشرين – مايا حرفوش

بدأت محافظة دمشق خلال الشهر الماضي بتوزيع اللصاقات على سيارات النقل العامة (التكسي) التي توضح المبلغ الواجب دفعه من قبل الراكب إضافة إلى المبلغ الظاهر على شاشة العداد الحالي وذلك بهدف حل الخلاف الذي كان قائماَ بين سائقي التكاسي والركاب على الأجرة، ولكن مع ذلك بقيت بعض سيارات التكسي العمومي من دون لصاقة تتقاضى التعرفة التي تحلو لها فقد وصلت إلى (تشرين) شكاوى عديدة عن وجود العديد من التكاسي التي تعمل من دون لصاقة وتتقاضى مبالغ كبيرة . المواطنة ميساء العلي تقول : اضطررت اليوم لركوب سيارة الأجرة بسبب الازدحام الكبير على حافلات النقل العامة ففوجئت بطلب مبلغ ثلاثة آلاف ليرة من منطقة المزة إلى السبع بحرات من دون تشغيله العداد أو وضع اللصاقة الجديدة

بدورها تقول الطالبة راما : لابد من إلزام سائقي التكسي بوضع اللصاقات التي أصدرتها المحافظة ومخالفة من لايضعها فهناك العديد من السائقين لا يلتزمون بوضعها فأنا مضطرة في كل يوم للركوب بسيارات الأجرة بسبب الازدحام الكبير.

من جانبه أكد رئيس قسم العمليات في فرع مرور دمشق العقيد محمود الصالح أن هناك العديد من الضبوط المنظمة بحق سائقي التكسي المخالفين تضمنت عدم وضع اللصاقة على الزجاج الأمامي بعد حصولهم عليها سابقا، موضحاَ أنه تم إلزام السائقين خلال توزيع اللصاقات عليهم بوضعها على الزجاج بشكل واضح تبين المبلغ الواجب دفعه من قبل الراكب إضافة إلى المبلغ الظاهر على شاشة العداد الحالي.

وأكد الصالح أن فرع المرور مستمر بالتدقيق والمتابعة لمدى التزام سائقي التكسي بوضع اللصاقات ريثما يتم تعديل العدادات، داعياَ إلى تفعيل ثقافة الشكوى لدى المواطنين وتقديمها بحق كل سائق لا يتقيد بالتعرفة المحددة أو يطالب بزيادة على المبلغ الواجب دفعه وذلك عبر الاتصال بغرفة عمليات فرع مرور دمشق على الرقم 115 أو أي ضابطة شرطة مرور .

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