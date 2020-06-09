(الصحة) تطلق حملة (أيام التلقيح الوطنية )

تشرين _مايا حرفوش

أكد مدير الرعاية الصحية في وزارة الصحة الدكتور فادي قسيس لـ” تشرين”أن وزارة الصحة أطلقت حملة تلقيح جديدة تبدأ من 14 إلى 18 حزيران، لافتاً إلى أنه يجب التمييز بين حملة (أيام التلقيح الوطنية) وحملة (شلل الأطفال)، فالأخيرة تستهدف أطفال من عمر يوم إلى عمر خمس سنوات بلقاح شلل الأطفال، أما حملة (أيام التلقيح) فالهدف منها متابعة الأطفال المتسربين عن البرنامج الوطني للقاح وهذا الكلام يشمل المتسرب الكلي الذي لم يأخذ أي لقاح، أو المتسرب المقصر في جرعة أو جرعتين.

وذكر قسيس أن الأهالي ترددوا في إعطاء أبنائهم اللقاح خوفاً من ضعف المناعة أو التأثير على الطفل في فترة (كورونا)، علماً أننا أكدنا ووجهنا رسائل أن هذا الكلام غير صحيح واللقاح ليس له أي تأثير على العكس يقوي المناعة وفيما يخص المناطق البعيدة أكد قسيس أنه يوجد فيها مراكز مؤقتة تقدم اللقاح للأطفال ومن يفوته الموعد يمكنه القدوم في أي وقت إلى المراكز الثابتة.

طباعة