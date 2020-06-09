الخبز المدعوم لا يدوم وتبادل الشكوى ما بين المواطن والمعتمد

حسام قره باش

بينما تستمر الحكومة في دعم رغيف الخبز وتأمين مستلزمات إنتاجه يستمر المواطن في شكواه من وصول رغيف الخبز إليه عبر المعتمد بعد تقنينه على البطاقة الذكية بحالة سيئة من حيث سرعة تفتته وتغيره بالطعم والشكل ملقياً في الوقت ذاته اللوم على المعتمد من ناحية تكديسه وسوء تخزينه .

فالمواطن نزار ناجي يرى أن الخبز لدى المعتمد مقبول صباحاً وسوف ترميه مساء لأنه أصبح غير مقبول أبداً.

والسيدة أم محمود تفضل الخبز السياحي على خبز المعتمد رغم أنه أحد الخيارات الصعبة عليها وعلى أسرتها لأسعاره المرتفعة .

أما المعتمد فادي بكر في عدرا بريف دمشق يرى أن المعتمد ليس له حيلة تجاه شكوى المواطن بخصوص نوع الخبز وتوجيه اللوم الدائم له وتحميله مسؤولية نوعيته السيئة لأنه يعبأ ساخناً ويكدس ويحمل ثم يباع كما أن عودة افتتاح نوافذ البيع المباشر من الأفران جعل المواطن ينأى عن خبز المعتمد ويذهب إلى المخبز ليأخذ خبزه ساخناً ما جعل الخبز عند المعتمد يتراكم ويتلف.

ويقول إنه قبل تفعيل الخبز على البطاقة كان اعتماده حوالي ٤٠٠كيس أي ٨٠٠ ربطة والآن وبعد اعتماد البطاقة الذكية والسماح ببيع الخبز عبر الأفران صار اعتماده ٢٥ كيساً أي ٥٠ ربطة ثم توقف لعدم تصريفها وتلفها.

ويرى أن استمرار شكوى المواطن لسوء رغيف الخبز وعدم اقتناعه بما يتحمله المعتمد من تكاليف إجبارية في التعبئة والتحميل والنقل وأجرة الكشك للبلدية وعودة بيع الخبز من الأفران مباشرة جعل بعض المعتمدين يحجمون عن متابعة عملهم في توزيع الخبز وإلغاء مهماتهم.

بدوره أوضح مدير المخابز في محافظة ريف دمشق مؤيد الرفاعي في تصريحه لـ”تشرين” أن أعداد المعتمدين في عموم مناطق ريف دمشق يبلغ حوالي ١١٠٠ معتمد بما في ذلك صالات السورية للتجارة ونقاط البيع والأكشاك واقتضت التعليمات بعودة فتح نوافذ الأفران للبيع مباشرة للمواطنين .

وأشار الرفاعي إلى أنه يجري التنسيق مع البلديات بخصوص الخبز وتوزيعه على المعتمدين وبيعه للمواطنين وأن كل بلدية هي الأقدر على تقدير الموقف الذي يناسبها من حيث إعطاء رخص الخبز للمعتمدين أو عدمه .

فبعض البلديات كالمليحة مثلاً وجدوا أن الازدحام سيعود بكثافة ويسبب إشكالات لذلك قرروا افتتاح المخابز لمدة ساعتين ومتابعة التوزيع عبر المعتمدين لذلك الأمر الأنسب يعود للبلدية.

وعن إلغاء دور المعتمدين في بيع الخبز كما اقترح بعض المواطنين ـ بيَّن الرفاعي ـ أنه لا يوجد قرار بذلك أو قرار بإيقاف بيع الخبز من الأفران مباشرة كما يطالب بعض المعتمدين أيضاً وأن البيع يسير بالتوازي عن طريق الأفران والمعتمدين وإن كان لدى المواطن رغبة أكبر للشراء المباشر من المخابز.

ولتلافي مشكلة سوء حالة الخبز عند المعتمدين يرى الرفاعي أن من يلتزم بالتعليمات ويقوم بتحميل الخبز في صناديق ولا يكدسه في السيارة بكميات كبيرة ويضعه على رفوف داخلها حينها يحافظ رغيف الخبز على جودته ويصل إلى المواطن بشكل جيد .

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