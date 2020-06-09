هدى قدور

اختلفت الطقوس والأفكار والأساليب في الفنون المختلفة بعد وباء كورونا، وظهر الحظر المفروض على العالم كأنه يغير معالم الشخصيات ويدفعها إلى تأملات مختلفة وجديدة.. في هذا الإطار قال الفنان إسماعيل نصرة «1964» في حديث خاص لـ«تشرين» إنه استبعد العديد من المشروعات التي كان قد أعدها قبل هذا الوباء العالمي وفرض الحظر، فطبيعة المرحلة والمخاطر مع اختلاف عادات العالم دفعته لفضاءات جديدة لم تكن متوقعة في تجربته الفنية.. يقول الفنان نصرة: «رسمت لوحات كثيرة في هذه المرحلة التي اتسمت لديّ بغزارة الإنتاج، وكان أبرزها لوحة تمثل المراحل العمرية المختلفة التي مررت فيها وصولاً إلى عصر الكمامة.. لقد غيرت هذه المرحلة الأنماط السائدة والمستقرة في التفكير الإنساني وربما يعود ذلك إلى وجود متسع للتأمل والجلوس مع الذات والعودة إلى الجذور والغوص في الأعماق، وهو ما كان كفيلاً بإنتاج أعمال مفاجئة ومختلفة عما سبق في تجربتي الفنية.. من الطبيعي أن تواكب الفنون كل التغيرات التي تحصل في العالم وهذا أمر لا يقتصر على التشكيل فحسب، بل يشمل بقية الاختصاصات التي شهدت هي الأخرى تغييرات في الأساليب والأفكار معاً».

ورسم الفنان نصرة خلال الفترة الماضية العديد من الأعمال التي تصور عصر الكمامة، ولم يكن من الضروري أن تظهر هذه القطعة القماشية في جميع الأعمال بشكل واقعي، بل كنا نعثر أيضاً في الفضاء العام الذي يصور عزلة الأشخاص وتأملاتهم واكتشافاتهم المختلفة لأنفسهم، وكانت تلك الأعمال بمثابة مرحلة جديدة في تجربة الفنان نصرة المعروف بتعبيريته العالية وألوانه المختلفة واشتغاله على المرأة كمحور أساس في اللوحة.

الفنان إسماعيل نصرة، خريج كلية الفنون الجميلة – قسم التصوير 1987 وحاصل على دبلوم دراسات عليا 1998، وحائز على مجموعة من الجوائز المحلية والخارجية، وله مشاركات كثيرة في المعارض الجماعية والعديد من المعارض الفردية وأعماله مقتناة في عدد من دول العالم.

تشجيعاً على الزواج فرض «ضريبة العزاب»!

وسط عزوف كبير في أوساط الشباب الإيرانيين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر فيها البلاد، اقترح رجل دين معروف أن يدفع الشباب الذين بلغت أعمارهم 28 عاماً من دون أن يتزوجوا ضريبة كبيرة للحكومة، وتسبب اقتراح رجل الدين محمد إدريسي بموجة من الغضب والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي في إيران، وفق ما ذكر راديو «فاردا» الإيراني الذي يبث من التشيك.

وأكد إدريسي في مذكرة موجهة على ما يبدو إلى البرلمان، أن الزواج يجب أن يصبح إلزامياً، وعلى أولئك الذين لم يتزوجوا في سن الثامنة والعشرين أن يواجهوا عواقب، ومن ضمنها فرض ضريبة تبلغ قيمتها ربع دخل الشخص الذي يبلغ 28 عاماً ولا يزال أعزب، كما اقترح إدريسي أن يتلقى الأشخاص الذين يعانون مشكلات صحية تعوق الزواج والإنجاب بين سن 17 و28 عاماً علاجاً مجانياً، بينما يتم منعهم من الزواج إن كانوا يعانون أمراضاً ولا يرجى شفاؤهم منها، إضافة إلى ذلك حرمان الشباب غير المتزوجين من تولي مناصب إدارية عليا في البلاد، أو التدريس في الجامعات، في حين دعا إدريسي حكومة بلاده إلى تقديم حوافز للمتزوجين في سن مبكرة، من بينها توفير فرص عمل.

الفنانة سوسن ميخائيل تخضع لعملية جراحية

نقلت الفنانة سوسن ميخائيل إلى أحد مستشفيات دمشق إثر تعرضها لحادث عرضي في منزلها.

ونشر موقع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، صوراً للفنانة ميخائيل وهي تتلقى العلاج في المستشفى، وأظهرت تعرضها لكسر في الساق.

وقالت الفنانة ميخائيل: إنها خضعت لعملية جراحية في منطقة مشط القدم بعد سقوطها في منزلها بشكل قوي ما استدعى دخولها المستشفى، وارتأى الأطباء ضرورة خضوعها لعمل جراحي.

وطمأنت الفنانة ميخائيل جمهورها على صحتها بنشرها صوراً لها من المستشفى، مشيرة إلى أنها ستعود إلى منزلها قريباً.

تلجأ للشرطة لاستعادة صورة زواجها الوحيدة

لجأت امرأة تسعينية بريطانية للشرطة طلباً لمساعدتها في استعادة صورة زواجها الوحيدة.

وكانت تلك هي الصورة الوحيدة المتبقية لتلك التسعينية البريطانية من زواجها أيام الحرب العالمية الثانية، لكن سارقاً تسلل إلى منزلها وسرق حقيبة يدها، وكانت الصورة في داخلها، وهي الآن تشعر بالحزن الشديد عليها لقيمتها العاطفية.

ووفقاً لصحيفة «ذا صن»، كانت تلك الصورة إلى جانب ملاحظة مكتوبة بخط اليد بين أشياء أخرى ذات قيمة معنوية عالية للمرأة العجوز لا يمكن تعويضها، وقد انتشلها منها اللص من منزلها الواقع في بايلينغتون ووركس.

من جهتها، ناشدت الشرطة أي شخص قد يكون شاهداً على الحادثة، الإبلاغ عن الأمر بالسرعة القصوى.

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