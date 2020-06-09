مدير عام السورية للتجارة لـ«تشرين»: لا تغيير على أسعار المقنن.. وبقية السلع أقل من الأسواق بنسب متفاوتة

سامي عيسى

أكد المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم أنه لا ارتفاع بأسعار المواد الغذائية التي توزع عبر البطاقة الإلكترونية «الذكية» وكل ما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول ارتفاع سعر مادتي السكر والرز عار عن الصحة، وبقي سعر كيلوغرام السكر ٣٥٠ ليرة والرز ٤٠٠ عبر البطاقة الإلكترونية.

وأضاف نجم: إن المؤسسة مستمرة في كافة الفروع بالمحافظات بتوفير المقنن في كافة الصالات والمراكز وبوتيرة منتظمة وفق الإمكانات المتاحة، علماً أن المواد متوافرة في المستودعات، إلى جانب المواد الغذائية الأخرى وغير الغذائية التي يتم توفيرها في الصالات بأسعار ونسب منخفضة قياساً بما هي عليه في الأسواق بنسب متفاوتة، الأمر الذي يؤدي إلى حالة ازدحام واضحة في الصالات.

وأوضح نجم أن المؤسسة بصدد تأمين المزيد من المواد الغذائية وغيرها وخاصة الضروري منها لزوم معيشة المواطن اليومية من خلال توقيع عقود جديدة لتأمينها بما فيها مادة المقنن.

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