حرب المعلومات .. أداة الغرب الرديفة للحرب العسكرية ضد سورية

ترجمة وتحرير: راشيل الذيب

أوضح مقال نشره موقع «نيو إيسترن آوت لوك» أن الولايات المتحدة وحليفتها الرئيسة بريطانيا، بعد تدخلاتهما العسكرية الفاشلة في فيتنام وعدد من الدول الأخرى، قامتا بإجراء تغييرات خطرة على نهجهما العدواني من خلال جعل حرب المعلومات إحدى أدواتهما الرئيسة أو بديلاً عن الحروب العسكرية، التي أصبحت خلالها الدعاية وسيلة حاسمة للتأثير في الآراء العامة.

ولفت المقال إلى أن حرب المعلومات، في سياق العدوان العسكري، هي إجراءات موجهة ضد أي جزء من منظومة المعرفة أو المبادئ الإيديولوجية والأخلاقية لـ«العدو»، مشيراً إلى أن «العدو» هو كل من يعارض أهداف البادئ في حرب المعلومات.

وقال المقال: في السنوات الأخيرة، لوحظ استخدام حرب المعلومات من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا بشكل خاص ضد سورية، حيث كانت هناك محاولات لـ«إسقاط» الدولة السورية بالوسائل العسكرية، وإنشاء ما يسمى «قوات المعارضة» وتعزيزها وحتى إنشاء الجماعات الإرهابية كـ«القاعدة» و«داعش»، لكن ذلك لم يحقق النتائج المرجوة لواشنطن ولندن على مدى سنوات عديدة.

وأكد المقال أن بريطانيا بدأت ممارساتها الدعائية ضد سورية منذ عام 2012، ثم صعّدتها بعد أن صوّت برلمان المملكة المتحدة ضد أي عمل عسكري بريطاني محتمل يستهدف الدولة السورية في عام 2013، لذا لجأت بريطانيا إلى إنشاء سلسلة من البرامج الدعائية تحت المسمى الرمزي عملية «Volute»، وشملت هذه البرامج مواقع الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام وشركات الاتصال والمنظمات غير الحكومية التي تعاقدت معها الحكومة البريطانية للقيام بحملة إعلامية متعددة الأوجه ضد سورية هدفت إلى توسيع أعمال الصحفيين المشاركين في هذه الحملة ودعم الجماعات التي زعم البريطانيون أنها جزء مما يسمى «المعارضة المسلحة»، إضافة إلى بث الفتن والنعرات الطائفية بين أفراد المجتمع السوري.

ولفت المقال إلى أن ما يسمى «المرصد السوري لحقوق الإنسان» هو إحدى المنظمات التي انخرطت في حرب المعلومات التي استخدمتها وكالات المخابرات البريطانية لنشر الدعاية والمعلومات الزائفة الأخرى ضد سورية.

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