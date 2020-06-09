إيران.. الحكم بالإعدام على جاسوس

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين اسماعيلي أن القضاء أصدر حكماً بالإعدام بحق جاسوس للموساد الإسرائيلي والمخابرات المركزية الأمريكية “سي آي ايه” تولى جمع معلومات عن الشهيد الفريق قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الذي اغتالته الولايات المتحدة في بغداد في كانون الثاني الماضي.

وأوضح اسماعيلي في مؤتمر صحفي اليوم أن الجاسوس كان على صلة بالموساد وكذلك بالـ “سي آي إيه” وكان يجمع لهم المعلومات عن المراكز الأمنية والقوات المسلحة بما فيها قوة القدس ومقرات وتحركات القائد الشهيد سليماني مقابل الحصول على أموال.

وأضاف اسماعيلي: إن الشعبة 19 للمحكمة العليا أيدت هذا الحكم وسيتم تنفيذه قريباً.

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