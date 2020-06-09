الحرائق تتلف 1000 دونم قمح في رأس العين بالحسكة

أتت الحرائق التي نشبت في الأراضي الزراعية في منطقة رأس العين على إتلاف نحو 1000 دونم مزروعة بالقمح واحتراق عدد من منازل المواطنين بعدما امتدت النيران إليها.

وقالت مصادر أهلية في رأس العين: إن حريقاً نشب ضمن الأراضي الزراعية في قرية خربة البنات غرب بلدة رأس العين بالقرب من الحدود السورية التركية وامتدت النيران وأتلفت حقول القمح بمساحة تقدر بنحو 1000 دونم وأخرجتها عن دائرة الإنتاج.

ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال التركي في المنطقة افتعلت معظم الحرائق استكمالاً لسياسة التضييق على الأهالي وحرمانهم من أحد أهم مصادر رزقهم، مشيرةً إلى احتراق عدد من المنازل في قريتي القاطوف وتل ذياب جنوب رأس العين من جراء امتداد الحرائق إليهما.

وأتلفت الحرائق التي نشبت في الأراضي الزراعية حسب دائرة الإنتاج النباتي في زراعة الحسكة نحو 10 آلاف هكتار قمح و6250 هكتار شعير أغلبيتها تركزت في القرى المحتلة من قبل مرتزقة الاحتلال التركي في ريف الحسكة الغربي.

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