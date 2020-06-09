حصاد 546 ألف هكتار قمح وشعير في الحسكة

بلغت المساحات التي تم حصادها من الأراضي المزروعة بمحصولي القمح والشعير منذ الأسبوع الماضي وحتى تاريخه 546 ألف هكتار موزعة في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي بمحافظة الحسكة.

وبين مدير الزراعة المهندس رجب سلامة أن حصاد المحصولين يسير بوتيرة متسارعة من قبل الفلاحين والمنتجين في ظل ازدياد عدد الحصادات المشاركة في عملية جني المحاصيل لتبلغ 1040 حصادة بينما كانت الأسبوع الماضي نحو 850 حصادة متوقعاً الانتهاء من حصاد مجمل المساحات المزروعة بالشعير خلال الأيام العشرة القادمة والقمح مع مطلع الشهر القادم.

ووفق المهندس سلامة فإن المساحة المحصودة من محصول القمح بلغت 179 ألف هكتار منها 43 ألفاً و 400 هكتار مروياً و 135 ألفاً و500 هكتار بعلاً بينما بلغت المساحة المحصودة بالشعير 367 ألفاً و600 هكتار منها 17300 هكتار مروياً و350 ألفاً و300 هكتار بعلاً.

يشار إلى أن مجمل المساحة المزروعة بمحصولي القمح والشعير في محافظة الحسكة للموسم الحالي قارب 950 ألف هكتار.

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