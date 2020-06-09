الاحتلال الأمريكي يدخل 40 شاحنة محملة بمواد لوجستية ومعدات عسكرية إلى قاعدته غير الشرعية في المالكية
واصلت قوات الاحتلال الأمريكية تعزيز نقاط احتلالها وقواعدها غير الشرعية في منطقة الجزيرة السورية في خرق متجدد للقوانين والشرائع الدولية وأدخلت قافلة من 40 شاحنة تحميها عربات حربية عبر أحد المعابر غير الشرعية إلى منطقة المالكية أقصى الريف الشمالي الشرقي للحسكة.
وذكرت مصادر أهلية من منطقة المالكية لمراسل “سانا” أن قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت خلال الساعات القليلة الماضية عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى الأراضي السورية قافلة مؤلفة من 40 شاحنة تحمل معدات عسكرية ولوجستية ترافقها عربات حربية نوع “همر” واتجهت إلى القاعدة غير الشرعية التي أقامتها في مطار خراب الجير بريف منطقة المالكية شمال شرق المحافظة.
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