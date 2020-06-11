رونالدو يتهاوى أمام ميسي للموسم العاشر توالياً

أظهرت إحصاءات نشرها موقع “WhoScored” المختص في أرقام وإحصاءات لاعبي كرة القدم، أن تقييم البرتغالي كريستيانو رونالدو أقل من تقييم غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي للموسم العاشر توالياً.

وأشار الموقع الشهير، إلى أن تقييم رونالدو وميسي تساوى مرة واحدة في موسم 2013/2014، إذ كان تقييم كل واحد منهما 8.3 درجات.

وأخذ “WhoScored” في حساباته لتقييم النجمين، في الحسبان أكثر من 20 مجموعة بيانات لكل مباراة محددة.

وبناء على تلك الحسابات، منح الموقع 7.9 درجات لرونالدو في الموسم الحالي، و8.6 درجات لميسي، الذي غاب بسبب الإصابة عن عدة مباريات مع مطلع هذا الموسم.

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