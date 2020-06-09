برلماني تشيكي: نظام أردوغان مستمر بخرق حظر تصدير السلاح إلى ليبيا

أكد عضو البرلمان الأوروبي عن جمهورية التشيك الدكتور إيفان دافيد أن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مستمر بخرق الحظر الدولي على تصدير السلاح إلى ليبيا بشكل فظ على مرأى ومسمع سفن تابعة للاتحاد الأوروبي يفترض أنها تقوم بمراقبة تنفيذ الحظر لكنها لا تفعل ذلك.

وقال دافيد في مقال نشره على صفحته بموقع فيسبوك: إن النظام التركي قام مؤخرا ودون أي اعتراض بنقل الكثير من العتاد العسكري إلى المناطق المجاورة للعاصمة الليبية طرابلس وذلك بعد أن قام قبل ذلك بإرسال آلاف الإرهابيين والمرتزقة من سورية بعضهم سبق له أن قاتل في صفوف تنظيم (داعش) للقتال إلى جانب حكومة فايز السراج.

وأشار دافيد إلى أن العديد من دول حلف الناتو تقوم الآن أيضا بمساعدة حكومة السراج والمليشيات التابعة لها عسكرياً ولوجستياً رغم الحظر الدولي المفروض على صادرات السلاح الدولي على ليبيا.

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